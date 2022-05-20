بريطانيا ترفع القيود عن تصدير منتجات الصناعات الدفاعية إلى تركيا

أعلن رئيس الصناعات الدفاعية التركي إسماعيل دمير، أن بريطانيا رفعت القيود المفروضة على تصدير منتجات الصناعات الدفاعية إلى تركيا.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الجمعة خلال زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن.

وأشار إلى أن لقاءاته مع المسؤولين البريطانيين كانت مثمرة، بحثوا خلالها آفاق التعاون الثناني بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية، وفرص التعاون في البلدان الأخرى.

وأكد دمير أن بريطانيا رفعت كافة القيود المفروضة على تصدير منتجات الصناعات الدفاعية إلى تركيا.

وأوضح: "لم يبق أي منتج مدرج في القائمة التي وضعتها السلطات البريطانية لحظر بيع منتجات الصناعات الدفاعية لتركيا في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2021"، مؤكدا أن جميع المنتجات الدفاعية أزيلت من القائمة وأصبحت قابلة للتصدير.