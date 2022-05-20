"بي كا كا" الإرهابي يستخدم أسلحة سويدية في هجماته ضد تركيا

يستخدم تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في هجماته ضد القوات التركية داخل البلاد وخارجها، مضادات دبابات من طراز "AT-4" وهي من صنع السويد التي تسعى هذه الأيام للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وبحسب بيانات من مصادر أمنية تركية، فإن "بي كا كا" الإرهابي يستخدم السلاح السويدي بكثرة خلال عملياته.

وضبطت القوات التركية حتى اليوم، العشرات من مضادات الدبابات "AT-4" بحوزة عناصر التنظيم الإرهابي، وذلك خلال عملياتها ضده سواء داخل البلاد أو خارجها.

وآخر مرة ضبطت فيها القوات التركية هذا النوع من السلاح بحوزة "بي كا كا"، كانت خلال عملية "المخلب ـ القفل" التي أطلقتها مؤخراً شمالي العراق، ضد عناصر التنظيم.

وفيما يلي تفاصيل ضبط القوات التركية مضاد دبابات "AT-4" سويدية الصنع، بحوزة عناصر التنظيم الإرهابي، خلال مختلف العمليات العسكرية والأمنية:

- 24 سبتمبر/ أيلول 2018: العثور على مضاد "AT-4" خلال عمليات المسح التي أجريت في منطقة "أفشين – باسيان" شمالي العراق، عقب هجوم طال القوات التركية في جبل "حصار".

- ديسمبر/ كانون الأول 2018: العثور على 7 مضادات "AT-4" مستخدمة خلال عمليات الجيش التركي أيام 11، 15، 23 و 28 ديسمبر 2018، في ريف "دايلا" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق.

- 07 أبريل/ نيسان 2019: العثور على مضاد "AT-4" في مخبأ تابع لـ "بي كا كا" الإرهابي، بمنطقة بستلار درالار في ولاية شرناق، جنوب شرقي تركيا.

- 26 يوليو/ تموز 2019: ضبط مضاد "AT-4"، خلال عمليات المسح التي أجريت على الطريق الواصل بين شرناق – سيلوبي، جنوب شرقي تركيا، عقب هجوم طال القوات التركية هناك.

- 19 أغسطس/ آب 2019: العثور على اثنين من مضاد"AT-4"، أحدها مستخدم والآخر غير مستخدم، وذلك إثر دورية للأمن التركي بين جيزرة وشرناق، جنوب شرقي البلاد.

- 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2019: ضبط 4 مضادات "AT-4"، بحوزة إرهابيين تم تحييدهم خلال محاولتهم التسلل من شمالي العراق إلى تركيا.

- 24 يوليو 2020: ضبط مضاد "AT-4" خلال أعمال المسح التي قامت به القوات التركية في نهر "راش" شمالي العراق.

- 19 سبتمبر 2020: ضبط 3 مضادات "AT-4"، خلال عمليات القوات التركية في قرية "أوغول" بولاية هكاري، جنوب شرقي البلاد.

- 14 أكتوبر 2020: ضبط اثنين من مضادات "AT-4"، في قضاء "دراجيك" بولاية هكاري.

- 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020: ضبط مضاد "AT-4"، في قرية "قرجا" بقضاء "دراجيك" التابع لولاية هكاري.

- 13 نوفمبر 2020: ضبط 3 مضادات "AT-4"، في قرية "أوغول" بولاية هكاري.

- 10 أكتوبر 2021: ضبط 3 مضادات "AT-4"، في مركز مدينة هكاري.

- 17 أكتوبر 2021: ضبط مضاد "AT-4"، في قرية "غوتشلو" بقضاء "يوكساك أووا" التابع لولاية هكاري.

- 20 أكتوبر 2021: ضبط 3 مضادات "AT-4"، في قرية "قاواقلي" بمركز مدينة هكاري.

- 23 نوفمبر 2021: ضبط مضاد "AT-4"، في قرية "درالار" بمركز مدينة شرناق.

** ميزات مضاد "AT-4" سويدية الصنع

يعد من أكثر مضادات الدبابات الخفيفة انتشاراً حول العالم، ويمكن استخدامه من قبل شخص واحد.

ويراوح مداه بين 200 و1000 متر، وتم تصميمه بهدف تدمير أو تحييد مدرعات وتحصينات وحدات المشاة.