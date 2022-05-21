أردوغان يبحث مع الأمين العام لحلف الناتو مسألة انضمام السويد وفنلندا

بحث الرئيس رجب طيب أردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى الحلف الذي يلقى معارضة من أنقرة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما السبت، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال أردوغان إن تركيا تدعم بشكل صادق سياسة الباب المفتوح لدى الناتو، أما فيما يخص طلب انضمام السويد وفنلندا فإن القضية متعقلة بمواقف هاتين الدولتين تجاه مصالح الأمن القومي الحيوية لتركيا.

وشدد على أن تركيا لن تتبنى موقفا إيجابيا من عضوية السويد وفنلندا في الناتو ما لم تظهر الدولتان بشكل صريح أنهما ستتضامنان معها في القضايا الرئيسية، لا سيما مكافحة الإرهاب.

بدوره أشار أمين عام الحلف إلى ضرورة تبديد مخاوف تركيا الأمنية.

والأربعاء الماضي، تقدمت فنلندا والسويد، رسميا بطلب العضوية في حلف شمال الأطلسي، لكن الرئيس أردوغان أعلن تحفظ بلاده على انضمامهما.

وقال أردوغان إن الدولتين لا تبديان موقفا صريحا ضد التنظيمات الإرهابية (في إشارة لبي كا كا وأذرعه)، وإنه لا يمكن لأنقرة أن توافق على انضمامهما في هذه المرحلة.