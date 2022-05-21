أردوغان يطالب السويد بإنهاء دعم التنظيمات الإرهابية

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، بإنهاء مختلف أنواع الدعم الذي تقدمه بلادها لتنظيمات إرهابية.

وبحث الرئيس أردوغان مع رئيسة الوزراء السويدية العلاقات الثنائية وطلب بلادها الانضمام إلى حلف الناتو، في اتصال هاتفي، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأكد الرئيس أردوغان لرئيسة وزراء السويد ضرورة إنهاء بلادها الدعم السياسي والمالي للتنظيمات الإرهابية ووقف تسليحها.

كما شدد على ضرورة رفع السويد القيود التي فرضتها على تركيا في واردات الصناعات الدفاعية إثر إطلاقها عملية "نبع السلام" بسوريا.

وأعرب عن تطلع أنقرة لاتخاذ السويد خطوات ملموسة تراعي المخاوف التركية بشأن "بي كا كا" وامتداداته في سوريا والعراق.