الرئيس الفنلندي: فنلندا تتعهد بأمن تركيا بعد الانضمام لحلف الناتو

أكد الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو أنّ بلاده وتركيا ستتعهدان بضمان أمن بعضمهما البعض عند الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأنّ العلاقات بين البلدين ستصبح أقوى.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر بعد مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار نينيستو إلى أنّهم يواصلون الحوار عن كثب مع تركيا مشددا على إدانة فنلندا الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره.

وفي وقت سابق قال أردوغان بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية: "إن أي منظور يتجاهل التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لدولة حليفة في الناتو، لا يتماشى مع روح الصداقة والتحالف".

وأشار إلى أنه من حق تركيا الطبيعي أن تنتظر من الدول الأخرى احترام ودعم كفاحها المشروع والحازم ضد تهديد واضح يطول أمنها القومي وشعبها.

والأربعاء، تقدمت فنلندا والسويد، رسميا بطلب العضوية في حلف شمال الأطلسي، لكن الرئيس أردوغان أعلن تحفظ بلاده على انضمامهما.

وقال أردوغان إن الدولتين لا تبديان موقفا صريحا ضد التنظيمات الإرهابية (في إشارة "بي كا كا" وأذرعه)، وإنه لا يمكن لأنقرة أن توافق على انضمامهما في هذه المرحلة.