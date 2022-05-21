وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره الباكستاني في إسلام أباد

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، السبت، نظيره الباكستاني خواجة محمد آصف، في إسلام أباد.

وأفادت مصادر صحفية، أن الوزيرين بحثا قضايا العلاقات الثنائية، وملفات أمنية ودفاعية إقليمية.

كما تبادلا وجهات النظر حول مجالات التعاون في الصناعات الدفاعية.

وأكد أقار خلال اللقاء أهمية زيادة التعاون العسكري بين البلدين.

ولفت إلى دعم تركيا فيما يتعلق بقضية كشمير، وإعراب الرئيس رجب طيب أردوغان عن ذلك في مختلف المحافل.

كما التقى أقار رئيس الأركان الباكستاني نديم رضا، وقائد القوات البرية قمر جاويد باجوا.

والجمعة، أقيمت في مدينة كراتشي الباكستانية، مراسم إنزال السفينة الثالثة "بدر" في البحر ضمن مشروع "ميلغم" الذي تنفذه أنقرة لصالح إسلام أباد.

وحضر المراسم أقار، ورئيس الوزراء شهباز شريف، ووزير الإنتاج الدفاعي محمد إصرار تارين.