رئيسة الوزراء السويدية: ندعم إدراج تنظيم بي كا كا على قائمة الإرهاب

أعلنت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، أنهم يدعمون صراحة مكافحة الإرهاب وإدراج تنظيم "بي كا كا" على قائمة الإرهاب.

جاء ذلك في تصريحات للتلفزيون الحكومي SVT بعد اتصال هاتفي أجرته مع الرئيس رجب طيب أردوغان، في وقت سابق السبت.

وأوضحت أندرسون أنها أكّدت لأردوغان استجابة السويد بكل ترحيب لجهود التعاون في مكافحة الإرهاب الدولي.

وذكرت أنها أبلغت الرئيس التركي دعمها الصريح لإدراج تنظيم "بي كا كا" في قائمة الإرهاب.

من جهة أخرى، قالت أندرسون في تغريدة عبر تويتر، إن السويد تنتظر بفارغ الصبر تعزيز العلاقات مع تركيا بما في ذلك قضايا السلام والأمن ومكافحة الإرهاب.