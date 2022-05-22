وزارة الصحة: لم نرصد أي حالة لفيروس جدري القردة في تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية عدم رصد أي حالة لفيروس جدري القردة في البلاد، حتى الساعة.

وذكرت المديرية العامة للصحة التابعة للوزارة الأحد، أن فيروس جدري القردة ينتمي إلى عائلة "Orthopoxvirus" وهو مرض حيواني ينشأ من الحيوانات البرية كالقوارض وينتقل أحيانا إلى البشر.

وأشارت إلى أن المرض قد ينتقل من الحيوانات إلى البشر عن طريق الاتصال والاستنشاق، لافتة إلى أن معظم الحالات البشرية رصدت في وسط وغرب إفريقيا.

وأوضحت أن المرض عادة ما يحد نفسه ذاتيا، وتزول أعراضه بين 14 و21 يوما.

وأكدت أن المديرية العامة للصحة العامة والأمراض المعدية في الإنذار المبكر في وزارة الصحة التركية، تتابع التطورات ذات الصلة بالفيروس، من خلال تبادل المعلومات مع جهات الاتصال الدولية في البلدان الأخرى ومع منظمة الصحة العالمية، والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ومؤخرا، سجلت عدة دول غربية إصابات بجدري القرود، منها 23 حالة في إسبانيا و20 في البرتغال، كما تم تسجيل إصابات فردية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، إلى جانب إصابة في إسرائيل.

وجدري القردة فيروس نادر شبيه بالجدري البشري، رصد أول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السبعينيات.

وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع والطفح الجلدي الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم.