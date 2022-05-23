أردوغان: لا فائدة من توسيع الناتو دون مراعاة الحساسيات الأمنية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن سياسة توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو) لن تعود بالنفع على تركيا والحلف "ما لم يتم مراعاة الحساسيات الأمنية".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مراسم بدء بناء غواصة محلية في ولاية قوجة إيلي غربي البلاد.

واوضح أردوغان أن "تركيا بصفتها دولة دفعت ثمنا من أجل الناتو، تريد أن ترى خطوات ملموسة تتعلق بأمنها القومي بدلا من التصريحات الدبلوماسية الفضفاضة".

وفيما يخص إنشاء الغواصات المحلية، قال أردوغان: "نخطط لتسليم غواصتنا المحلية إلى قواتنا البحرية خلال 5 - 6 سنوات.