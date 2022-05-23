الاستخبارات التركية تعلن تحييد قيادي بتنظيم بي كاكا الإرهابي

تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد القيادي في تنظيم "بي كا كا/ هـ ب ج" الإرهابي، محمد أردوغان، في مدينة الموصل العراقية.

وأفادت مصادر أمنية، اليوم الإثنين، أن الاستخبارات التركية حيدت الإرهابي المسؤول عن مناطق مخمور وكركوك والموصل في العراق، الملقب باسم "أحمد روبار".

وأضافت أن الإرهابي يعمل في التنظيم منذ تسعينات القرن الماضي، وهو المسؤول عن إصدار أوامر تنفيذ عمليات إرهابية ضد مدنيين وجنود أتراك، كما أنه مطلوب للسلطات التركية بتهمة محاولة قلب النظام الدستوري والمس بوحدة وسلامة الدولة.

وأوضحت المصادر أن الإرهابي تم تحييده في عملية بتاريخ 21 مايو/ أيار الجاري، وأنه كان يعيش في مخيم مخمور العراقي ببطاقة هوية مزورة باسم الحاج ميرزا علي.

ونفذ الإرهابي محمد أردوغان، العديد من الهجمات الإرهابية ضد تركيا خلال فترة تواجده في مناطق آفشين وهاكورك شمالي العراق.