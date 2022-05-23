السويد: مباحثاتنا مع تركيا حول الانضمام للناتو ستستغرق وقتا

قالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، إن المباحثات مع تركيا حول انضمام بلادها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ستستغرق بعض الوقت.

وأشارت أندرسون في تصريحات أدلت بها لوكالة الأنباء السويدية "TT"، إلى استمرار المباحثات بين أنقرة وستوكهولم في هذ الخصوص.

وأضافت: "أجريت لقاء جيدا وإيجابيا مع الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان، نهاية الأسبوع الفائت".

وأكدت أن اللقاءات الثنائية والثلاثية بين تركيا والسويد وفنلندا ستتواصل خلال المرحلة المقبلة، واستدركت بالقول: "إلا أن المباحثات ستستغرق وقتا".

وأفادت رئيسة الوزراء بأنها تنتظر "بفارغ الصبر" المباحثات المرتقبة مع تركيا.

والأربعاء الماضي، تقدمت السويد وفنلندا، رسميا بطلب العضوية لحلف شمال الأطلسي، لكن الرئيس أردوغان أعلن تحفظ بلاده على انضمامهما.

وقال أردوغان إن الدولتين لا تبديان موقفا صريحا ضد التنظيمات الإرهابية (في إشارة "بي كا كا" وأذرعه)، وإنه لا يمكن لأنقرة أن توافق على انضمامهما في هذه المرحلة.