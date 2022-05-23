تركيا ترحّل 28.5 ألف مهاجر غير نظامي منذ مطلع 2022

رحّلت السلطات التركية 28 ألف و581 مهاجراً غير نظامي ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي.

ونقل مصادر صحفية عن مصادر في إدارة الهجرة التركية، الإثنين، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مكافحة سلطات البلاد للهجرة غير الشرعية.

وبحسب المصادر نفسها، فإن أغلب الأجانب الذين تم ترحيلهم، كانوا يحملون الجنسيات الأفغانية والباكستانية.

وتراوحت أسباب الترحيل بين دخول غير قانوني وانتهاك المدة القانونية للبقاء في تركيا عقب انتهاء صلاحية التأشيرة، وتزوير بأوراق رسمية، وانخراط بممارسات تخالف القانون وتنتهك الأمن والاستقرار.

وفي السياق، سجلت السلطات التركية 153 ألف و88 حالة دخول غير قانوني إلى البلاد، منذ مطلع العام الجاري.

كما ضبطت السلطات 74 ألف و516 مهاجراً غير نظامي في عموم تركيا منذ مطلع عام 2022، رحلت منهم 28 ألف و581.