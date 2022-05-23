رئيس كولومبيا: نرحب بالشراكة الاستراتيجية مع تركيا

أعرب الرئيس الكولومبي إيفان دوكي ماركيز، عن سعادته وترحيبه بقرار رفع مستوى العلاقات بين بلاده وتركيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

جاء ذلك في مقابلة صحفية تحدث دوكي خلالها عن زيارته الأخيرة لإسطنبول وتطورات العلاقات الثنائية بين بلاده وتركيا.

وقال الرئيس الكولومبي إن العلاقات مع تركيا في تنامي مستمر وإن حجم التبادل التجاري بينهما تجاوز اليوم 500 مليون دولار.

وأضاف أن البلدين لديهما الإمكانات لمضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما في المستقبل وأن البحث عن فرص مشتركة سيكون في مصلحة البلدين.

وأعرب دوكي عن سعادته برؤية الاستثمارات التركية بكولومبيا في مختلف المجالات وعلى رأسها البنية التحتية والطاقة المتجددة، وعن رغبته في استمرار هذه الاستثمارات وزيادتها في المستقبل.

كما عبر الرئيس الكولومبي عن رغبته في دخول منتجات بلاده إلى السوق التركية.

ولفت إلى أن العديد من الشركات التركية مهتمة بالاستثمار في كولومبيا في مجالات البنية التحتية والطرق السريعة والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن هناك اهتمام بتعزيز خطوط الربط الجوي بين البلدين لزيادة تدفق السياح بينهما.

وأوضح أن شركات تركية تعمل الآن على تحديد شركاء محليين في كولومبيا كما أن شركات كولومبية حضرت إلى تركيا للبحث عن أسواق وعملاء جدد مؤكداً أن ذلك سيساعد على رفع حجم التجارة بين البلدين خلال الخمس سنوات القادمة.

وحول قرار رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، أكد دوكي أنه يؤيد ويدعم هذا القرار وأنه يصب في مصلحة البلدين.

- اتفاقية التجارة الحرة

وأشار الرئيس الكولومبي إلى أن البلدين كانا قد بدءا في السابق مباحثات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بينهما وأنه يمكن العودة حالياً لاستئناف هذه المفاوضات.

وأضاف أن هناك خطوتان مهمتان يجب القيام بهما أولاً هما زيادة الاستثمارات وإلغاء الازدواج الضريبي بين البلدين.

وذكر أنه يمكن التفكير في توقيع اتفاقية تجارية جزئية ثم توسيعها بعد ذلك.

وأوضح أن معدلات التضخم المرتفعة تصعب المفاوضات للوصول لاتفاق نهائي بخصوص اتفاقية التجارة الحرة ولكن من الممكن التوصل لاتفاق جزئي.

ولفت إلى أن كولومبيا حققت نمواً بنسبة 10,6 في المئة العام الماضي، بالرغم من وباء كوفيد-19 ونسب التضخم المرتفعة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن تلك النسبة هي الأعلى بالنسبة لكولومبيا وأن نسبة النمو خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 8,5 في المئة.

وحول قضية المهاجرين، قال دوكي إن تركيا وكولومبيا تستضيفان أعداد كبيرة جداً من المهاجرين وأن تبنيهما سياسات مشتركة مفيدة فيما يخص الهجرة يمكن أن يكون مثالاً يحتذى به للعديد من الدول التي تشهد موجات هجرة حالياً مثل بولندا وسلوفاكيا.

- إعجاب بالمسلسلات التركية

ورداً على سؤال عما إذا كان يتابع المسلسلات التركية، قال دوكي إنه يشاهد مسلسل "بورو" (Börü) الذي يتحدث عن القوات الخاصة التركية.

وأعرب عن إعجابه الشديد بالمسلسل وعن أمله في أن يتم تنفيذ مشروع فني بإنتاج مشترك يجمع أفضل العناصر في قطاع المسلسلات من كلا البلدين.