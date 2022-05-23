وزير الصحة التركي يلتقي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

التقى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في جنيف.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الـ 75 لجمعية الصحة العالمية وتستمر حتى 28 مايو/أيار الجاري.

وأكد قوجة خلال اللقاء حرص تركيا على دعم الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط فيما يتعلق بالوصول إلى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لا سيما في القارة السمراء.

من جهته، أعرب غيبرييسوس عن سعادته بإنتاج تركيا لقاحها الخاص "توركوفاك" المضاد لكورونا.

كما لفت إلى أن لقاح "بيونتك" أيضا يمكن اعتباره لقاحا تركيا، نظرا لتطويره من قبل عالم تركي (العالم الألماني من أصول تركية أوغور شاهين).

وأبدى تمنياته بمواصلة التعاون مع تركيا بخصوص الكفاح العالمي ضد الجائحة.

كما التقى قوجة نظيره الإندونيسي بودي غونادي صادقين، وهنأه على رئاسة إندونيسيا الدورية لمجموعة العشرين.

وأشاد بإيلاء أولوية لموضوع الصحة في جدول أعمال المجموعة لهذا العام.

بدوره، رحب صادقين بالتعاون بين تركيا وإندونيسيا في مجال الصحة، ودعا نظيره قوجة إلى المشاركة في اجتماع وزراء الصحة لمجموعة العشرين المرتقب عقده في جاكرتا بين 20 و22 يونيو/حزيران.