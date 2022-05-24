أردوغان يعلن بدء برنامج التأهيل لإرسال مواطن تركي إلى محطة الفضاء الدولية

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن البدء رسميا بمرحلة إرسال مواطن تركي إلى محطة الفضاء الدولية.

جاء ذلك في تصريحات بعد اجتماع الحكومة بالعاصمة أنقرة، حول برنامج تركيا الوطني للفضاء.

وأوضح أردوغان أنهم أنشأوا موقعًا إلكترونيًا لطلبات التقديم للبرنامج، مؤكدًا إمكانية تقديم الطلبات لكافة المواطنين ممن يستوفون الشروط المطلوبة ولم يصلوا سن الـ 45.

وقال: "ضمن إطار برنامجنا الوطني للفضاء سنبدأ رسميا بإرسال مواطن تركي إلى محطة الفضاء الدولية".

وأضاف: "في نهاية تدريبهم، سيتم إرسال واحد من المرشحين إلى محطة الفضاء الدولية عام 2023، من أجل المهمة التاريخية التي كلف بها".

وأشار أردوغان إلى أنهم أعلنوا برنامج الفضاء الوطني تقريبًا قبل عام، قائلًا: "كنت أعلنت الأهداف العشرة الطموحة الواقعية التي حددناها لحماية حقوق بلدنا ومصالحه في الفضاء، وبما يليق بتركيا وحضارتنا".

وفي شباط/ فبراير 2021 استعرض أردوغان 10 أهداف لبرنامج الفضاء التركي، في حفل تعريفي بالبرنامج بأنقرة، من أبرزها إرسال مركبة للقمر بحلول 2023، وتأسيس ميناء فضائي (موقع لإطلاق واستقبال المركبات الفضائية)، وإنشاء منطقة لتطوير تقنيات الفضاء.

ولفت الرئيس إلى أن تركيا تتقدم خطوة بخطوة في مجموعة واسعة من الأهداف منها الوصول إلى القمر وإنشاء نظام بيئي للفضاء، وإقامة شراكات دولية دائمة إلى تنمية الموارد البشرية.

وأردف: "نعمل في تركيا على تأهيل الموارد البشرية اللازمة لترسيخ استقلالنا التكنولوجي، وبناء البنية التحتية والفوقية، وزيادة الوعي في هذا المجال.

وشدد على الحاجة إلى الحصول على الحصة التي تستحقها تركيا من الخبرات المكتسبة في مجال الفضاء كي تكون رائدة في مجال التكنولوجيا.

وبين أن كل هدف ستحققه تركيا في نطاق برنامج الفضاء الوطني سيكون نجاحا لتركيا في القرن الجديد.