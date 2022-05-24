السويد وفنلندا ترسلان وفدين إلى أنقرة للتشاور حول انضمامهما لحلف الناتو

أعلنت السويد وفنلندا إيفاد وفدين إلى العاصمة أنقرة من أجل التشاور حول انضمام بلديهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، غدا الأربعاء.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية التركية، يرأس الوفد السويدي سكرتير الدولة في مكتب رئاسة الوزراء أوسكار ستينستروم، أما الوفد الفنلندي فيرأسه مستشار وزارة الخارجية جوكا سالوفارا.

ومن المقرر أن يجتمع وفدا البلدين مع نظيرهما التركي برئاسة متحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ونائب وزير الخارجية سيدات أونال، للتشاور حول طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو.

والأربعاء الماضي، تقدمت السويد وفنلندا رسميا بطلب العضوية لحلف شمال الأطلسي، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن تحفظ بلاده على انضمامهما.

وقال أردوغان إن الدولتين لا تبديان موقفا صريحا ضد التنظيمات الإرهابية، في إشارة "بي كا كا" وأذرعه، وإنه لا يمكن لأنقرة أن توافق على انضمامهما في هذه المرحلة.