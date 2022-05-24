القوات البحرية التركية تستلم غواصة محلية الصنع في غضون 6 أشهر

قال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن تركيا تتوقع استكمال وتسليم الغواصات محلية الصنع إلى قيادة القوات البحرية التركية في غضون 5-6 أشهر.

في حديثه في حفل تشغيل غواصة "خضر ريس" Hızır Reis وإطلاق أول أعمال التصنيع لغواصة "سلمان ريس" في قيادة حوض بناء السفن بمنطقة "غولجوك" في ولاية كوجالي شمال غرب البلاد، قال أردوغان إن تركيا ستدخل غواصة جديدة محلية الصنع في الخدمة كل عام، وبذلك ستمتلك البحرية 6 غواصات جديدة بحلول عام 2027.

وأضاف: "غواصاتنا التي يبلغ وزنها 1.856 طناً فوق سطح الماء و2.042 طناً عند غمرها، يمكن أن تصل إلى عمق يزيد عن 300 متر. ويمكن لغواصاتنا التي بمقدورها أن تعمل لمدة 3 أيام تحت الماء، البقاء في الماء لمدة 12 أسبوعاً دون الحاجة إلى إعادة الإمداد. كما تتمتع الغواصات المجهزة بأسلحة فعالة ضد الأهداف تحت الماء وعلى سطحه والبرية، بالقدرة على إطلاق أنواع مختلفة من الطوربيدات والصواريخ والألغام. كذلك نقوم بدمج طوربيدنا الوطني أكيا وصاروخنا الوطني المضاد للسفن أتماجا ضمن غواصاتنا ذات قدرة الدفع المستقلة".

وأوضح أردوغان أن غواصة "خضر ريس" ستدخل الخدمة عام 2023 وغواصة "سلمان ريس" عام 2027.

وقال: "سنقوم بدءاً من هذا العام بتشغيل إحدى غواصاتنا كل عام، وسنضيف 6 غواصات من النوع الجديد إلى أسطولنا البحري حتى عام 2027".

وأكد بالقول: "لقد حققنا العديد من المشاريع التي ستجعل أسطولنا البحري أقوى وأكثر ردعاً لأجل أمن الوطن الأزرق".

وشكر الرئيس أبناء الشعب التركي قائلاً: "أشكر باسمي وباسم أمتي كل من ساهم في إنتاج هذه الغواصات التي ستزيد من قوتنا في البحار". مشيراً إلى أن ما يقرب من 30 شركة محلية تحملت المسؤولية في هذا المشروع المهم بتصميماتها وإنتاجها لمنصات الغواصات والتكنولوجيا تحت الماء. فضلاً عن أن العديد من الشركات التركية المقاولة ساهمت في عملية إنتاج الغواصات.

كما سلط أردوغان الضوء على تعزيز صناعة الدفاع التركية، قائلاً إنه تم تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وأن التبعية الأجنبية في صناعة الدفاع كانت 80% عندما تولى المنصب، لكن البلاد وصلت إلى معدل إنتاج محلي ووطني يزيد عن 70%. وأن أكثر من 750 مشروعاً للصناعات الدفاعية يتم تنفيذها حالياً.

وتحدث عن استعدادات تركيا لإنتاج الغواصة "ميلغام" MILGEM المصممة محلياً والمتوقع بناؤها باستخدام أنظمة مطورة محلياً وقال: "سنبدأ في بناء ميلغام عام 2025 في حوض بناء السفن غولجوك".

تجدر الإشارة إلى أن مشروع المنصات البحرية "ميلغام" هو برنامج سفينة حربية تركية يهدف إلى تطوير طرادات وفرقاطات متعددة الأغراض يمكن نشرها في مجموعة من المهام تشمل الاستطلاع والمراقبة والإنذار المبكر والحرب ضد الغواصات والحرب سطح - سطح وحرب سطح - جو والعمليات البرمائية.