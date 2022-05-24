المدرعة التركية "يوروك" تدخل الخدمة في الجيش التشادي

دخلت المدرعة التركية رباعية الدفع يوروك yörük الخدمة في الجيش التشادي.

وأعلنت شركة نورول ماكينة التركية للصناعات الدفاعية المنتجة للمدرعة أن مدرعتها يوروك 4X4 دخلت الخدمة بالقوات البرية التشادية بعد تجاوزها كل اختبارات الكفاءة اللازمة والقدرة على أداء المهام في التضاريس الوعرة.

وتشاد أول دولة تستورد وتستخدم المدرعة يوروك كما أنها من الدول المستوردة للمدرعة القتالية التركية رباعية الدفع أجدر يالتشين.



وتجري شركة نورول مفاوضات مع العديد من الدول الراغبة في شراء المدرعة يوروك بعد أن أثبتت جدارتها في العمليات التي شاركت بها في تركيا.



والمدرعة يوروك مصممة لتلبية احتياجات قوات الأمن من المدرعات الخفيفة المستخدمة في النقل والتأمين بمستويات حماية عالية وتتسع لسبعة أفراد. وتوفر المدرعة حماية بدرجة كبيرة ضد الألغام والعبوات الناسفة مع إمكانية تزويدها بإمكانات جديدة وفقاً لرغبة المستخدمين بالإضافة إلى إمكانية تجهيزها بأسلحة خفيفة وأسلحة مضادة للدبابات.



وتمتاز المدرعة بالسرعة والقدرة على المناورة ويمكن استخدامها في تأمين الشخصيات الهامة.

ويبلغ وزن المدرعة 8 أطنان ويمكنها نقل أحمال بوزن 4 أطنان.