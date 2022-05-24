تركيا تعلن استشهاد جندي خامس متأثرا بجراحه شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد جندي خامس الثلاثاء، متأثرا بجراح أصيب بها في اشتباكات مع تنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمالي العراق.

وبحسب بيان للوزارة، فقد الرقيب المتخصص في المشاة بيجان قابيلاي حياته بعد إصابته بجراح خطيرة في عملية "المخلب ـ القفل".

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية استشهاد 4 من جنودها وإصابة 4 آخرين.

وعلى إثرها توجه وزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس الأركان يشار غولر، وقائدا القوات البرية موسى آفسفار، والجوية حسن كوجوك آقيوز إلى الحدود مع العراق.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.