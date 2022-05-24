واشنطن وموسكو لم تلتزما بسحب "ي ب ك" الإرهابي 30 كم عن حدود تركيا

قالت مصادر أمنية مطلعة، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وروسيا لم تلتزما بتعهداتهما لتركيا بسحب عناصر تنظيم "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابي لمسافة 30 كيلو مترا عن الحدود التركية.

وأكدت المصادر إن التنظيم يواصل استهداف المنطقة الآمنة التي أنشأها الجيشان التركي والوطني السوري شمالي البلاد.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلقت تركيا عملية "نبع السلام" العسكرية شمالي سوريا، استنادا لحقها الشرعي في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبهدف القضاء على التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن حدودها، خاصة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا".

وفي اليوم الثامن من العملية، زار نائب الرئيس الأمريكي آنذاك مايك بنس تركيا، وتعهد بسحب التنظيم الإرهابي مسافة 20 ميلا (32 كيلو متر ) جنوبا.

كما تعهدت روسيا، خلال العملية، بسحب عناصر التنظيم من مدينتي منبج وتل رفعت السوريتين، وسحب التنظيم 30 كيلو متر من الحدود السورية التركية.

لكن هذه التعهدات الأمريكية الروسية لم تُنفذ بالرغم من مرور عامين ونصف العام عليها، وفق مصادر أمنية مطلعة تحدثت للأناضول وطلبت عدم الكشف عن هويتها لكونها غير مخولة بالحديث للإعلام.

وأفادت المصادر بأن تنظيم "ي ب ك" الإرهابي، الذي يسيطر على ثلث مساحة سوريا، ما يزال موجودا في المناطق التي من المفترض أن ينسحب منها، بل ويواصل تهديد المنطقة الآمنة.

وأوضحت أن التنظيم يستخدم مدن تل رفعت (على بعد 18 كيلومترا من الحدود التركية) ومنبج (على بعد 30 كيلو مترا) وعين العرب (كوباني) على الحدود السورية التركية كنقاط لاستهداف المدنيين في مدن جرابلس وأعزاز ومارع و عفرين وتل أبيض ورأس العين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري.

وأفادت بأن عناصر التنظيم الإرهابي تستهدف الجيش الوطني وقوات الأمن التركية في هذه المناطق وبشكل متكرر.

وأوجد التنظيم الإرهابي موطئ قدم له في هذه المناطق في ظل حرب تشهدها سوريا منذ أن قمع نظام بشار الأسد عسكريا احتجاجات شعبية مناهضة له اندلعت في مارس/ آذار 2011 وطالبت بتداول سلمي للسلطة.

وعقب ترؤسه اجتماعا للحكومة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب للشعب الإثنين: "سنبدأ قريبا باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومترا على طول حدودنا الجنوبية (مع سوريا)".

وأضاف أن المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة، ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

وأفاد بأن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن.