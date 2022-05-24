وزير الخارجية تشاوش أوغلو يصل رام الله في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اليوم إلى مدينة رام الله، في الضفة الغربية، في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا.

وبدأ الوزير التركي زيارته بلقاء نظيره الفلسطيني رياض المالكي، في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية.

وسيعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا عقب اللقاء، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الفلسطينية.

ويترأس وزير الخارجية التركي اللجنة الوزارية الفلسطينية التركية المشتركة التي تضم مسؤولين من وزارات ومؤسسات حكومية.

وعلى جدول الوزير التركي لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة الفلسطينية "المقاطعة".

وفي حوار سابق مع وكالة الأناضول، وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي العلاقات الفلسطينية التركية بـ"المتينة".

وقال: "نفتخر بعلاقتنا مع تركيا، وهناك علاقة تربط بين الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والتركي رجب طيب أردوغان، وتنتقل على كل المستويات، حيث تربطني علاقة قوية مع نظيري مولود تشاوش أوغلو".

ورحّب المالكي بزيارة نظيره التركي، وقال إن هذه الزيارة تأتي "لعقد الجولة الثانية للجنة الوزارية الفلسطينية التركية، وللعمل على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين".