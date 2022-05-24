وزير الدفاع التركي يتفقد الحدود العراقية مع قادة الجيش

يقوم وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ورئيس الأركان يشار غولر وقائدا القوات البرية موسى آفسفار، والجوية حسن كوجوك آقيوز بزيارة تفقدية إلى الحدود مع العراق على خلفية استشهاد 3 جنود أتراك وإصابة 4 آخرين في عملية المخلب القفل التي تجريها القوات التركية في المنطقة ضد إرهابيي "بي كا كا"، رغم الظروف الجوية السيئة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 3 من جنودها وإصابة 4 آخرين الثلاثاء في منطقة عملية "المخلب ـ القفل" شمالي العراق.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية المخلب القفل ضد معاقل تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.