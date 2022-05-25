أقار يعلن تحييد أكثر من 100 إرهابي منذ انطلاق عملية المخلب- القفل شمالي العراق

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار نجاح عملية "المخلب- القفل" بتحييد أكثر من 100 إرهابي منذ انطلاقها شمالي العراق.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال تفقده رفقة قادة القوات المسلحة التركية، الوحدات العسكرية العاملة على الحدود مع العراق الأربعاء.

وأكد أقار أن القوات المسلحة عازمة على مواصلة مكافحة الإرهابيين إلى حين توفير أمن الحدود والمواطنين بشكل كامل.

وأشار إلى أن القوات التركية لديها هدف واحد وهو الإرهابيين، لافتا في هذا السياق إلى الأخوة التي تربط بين الأتراك والأكراد.

وأمس أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد جندي خامس متأثرا بجراح أصيب بها في اشتباكات مع تنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمالي العراق.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب- القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.