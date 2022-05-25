ألطون يؤكد أن العلاقات التركية الأفريقية اكتسبت زخمها في عهد العدالة والتنمية

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن العلاقات التركية الأفريقية سجلت تقدما استثنائيا واكتسبت زخما لا نظير له في السنوات العشرين الأخيرة.

جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقاها الأربعاء، مع انطلاق القمة التركية الأفريقية للإعلام التي تستضيفها مدينة إسطنبول وتتزامن مع "يوم أفريقيا" الموافق 25 مايو/أيار من كل عام.

وأعرب ألطون خلال حديثه عن تمنياته أن تكون القمة وسيلة لخلق فرص تعاون جديدة في مجال الإعلام وتعزيز الصداقة بين البلدان المشاركة.

وأفاد أن العلاقات التركية الأفريقية سجلت تقدما استثنائيا واكتسبت زخما لا نظير له خلال الـ 20 عاما الأخيرة بفضل تصميم الرئيس رجب طيب أردوغان وقيادته القوية.

وأشار أن اهتمام تركيا بالقارة الأفريقية يقوم على أساس المساواة والكسب المتبادل، وأضاف: "الحمد لله، نرى استحسانا كبيرا من إخواننا الأفارقة لهذا النهج، وهذا الأمر يسعدنا بشكل كبير".

ولفت إلى أن الصداقة التي تم توطيدها من خلال رؤساء الدول على الصعيد الأول ثم الشركات والمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني التركية والإفريقية، باتت نموذجا عالميا.

وذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين تركيا والقارة الإفريقية تضاعف خلال السنوات الـ 20 الأخير نحو 5 أضعاف، ومع دول إفريقيا جنوب الصحراء حوالي 10 أضعاف.

وعلى صعيد آخر، أكد ألطون أن صناعة الكذب والتشويه أكبر عدو للديمقراطية، مشيرا إلى أن بلاده هي أكثر دولة تتعرض للتشويه والكذب الممنهج في العالم.

وعزا السبب في هذا إلى ما حققته تركيا تحت قيادة رئيسها أردوغان خلال السنوات العشرين الأخيرة من قفزة في التنمية.

ويشارك في القمة التركية الأفريقية للإعلام 80 صحفيا من 45 دولة أفريقية إلى جانب دبلوماسيين أفارقة ومسؤولي مؤسسات رسمية وخاصة ومنظمات مدنية وأكاديميين من تركيا وأفريقيا.

وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون بين الصحفيين الأتراك والأفارقة وتشارك الخبرات وصقل الشراكة القائمة بين الجانبين.

وستشهد عقد جلسات لمناقشة مواضيع ذات صلة بالعمل الصحفي، وفي مقدمتها التحديات التي تواجهها الصحافة بمرحلة ما بعد كورونا، ومن المتوقع أن تعزز التعاون الإعلامي بين تركيا ودول القارة.