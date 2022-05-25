الجيش التركي يعثر على مضادات دبابات سويدية الصنع في كهوف بي كا كا

اكتشفت القوات الأمنية التركية مضاد دبابات سويدي الصنع في مغارة يستخدمها إرهابيو بي كا كا، في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق.

وتتواصل العمليات في منطقة عملية "المخلب-القفل" رغم التضاريس والظروف الجوية القاسية، حيث استشهد حتى الأربعاء 5 جنود في هجمات شنها تنظيم "بي كا كا" الإرهابي.

وحيدت قوات الخاصة التركية مجموعة من الإرهابيين بعد أن حاصرتهم داخل مغارة ودعتهم للاستسلام فلم يستجيبوا وردوا بإطلاق الرصاص.

واكتشفت القوات التركية مغارات أخرى في المنطقة كان الإرهابيون يستخدمونها للاختباء، وضبطت داخلها كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر ومستلزمات أخرى.

ويُعتقد أن إحدى المغارات كان يستخدمها مسؤولو التنظيم، فقد تبين أنها مقسمة إلى غرف وتتكون من عدة طوابق.

ولفت الانتباه بين الأسلحة المضبوطة، مضاد دبابات من طراز AT-4 سويدي الصنع.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.