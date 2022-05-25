الرئيس الإسرائيلي يشيد بعلاقاته مع نظيره التركي

أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، عن امتنانه من سير العلاقات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "في الاتجاه الصحيح"، والدخول في حوار مفتوح وصادق.

جاء ذلك في كلمة الأربعاء، خلال مشاركته في الجلسة الخاصة للمنتدى الاقتصادي العالمي المعروف باسم قمة دافوس في سويسرا.

وأوضح هرتصوغ ردا على سؤال حول العلاقات التركية الإسرائيلية وزيارته إلى أنقرة مؤخرا، أنه بدأ مرحلة مهمة ومدروسة جيدا بعد توليه المنصب مع نظيره التركي أردوغان.

وأضاف: "ذروة هذه المرحلة كانت زيارتي الرسمية التاريخية لأنقرة وإسطنبول في مارس/ آذار الماضي، واليوم دخلنا في مرحلة جديدة، حيث يقوم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بزيارة رسمية لإسرائيل أمس واليوم".

وتابع: "يسعدني أن أكون في حوار مفتوح وصادق مع الرئيس أردوغان، وهو حوار يسير في الاتجاه الصحيح".

وأشار هرتصوغ إلى أن تشاووش أوغلو يجري اليوم محادثات مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد حول العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

ولفت أن رؤية إسرائيل هي أن تكون في حوار مع جميع الدول المجاورة والصديقة في البحر المتوسط، وأن ما يجري مع تركيا هو عملية اجتماع واختبار في الميدان للعديد من الموضوعات التي تم مناقشتها.

وأشار إلى أن القاعة التي يجلس فيها شهدت جلسة بين الرئيس أردوغان حين كان رئيسا للوزراء، ورئيس إسرائيل آنذاك شيمون بيريز، في 29 يناير/كانون الثاني 2009، وأن العلاقات بين البلدين شهدت تحسنا وتراجعا في الماضي.