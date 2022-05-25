تركيا تبحث مع السويد وفنلندا مسألة انضمامهما للناتو

اجتمع وفد تركي مع نظيريه السويدي والفنلندي، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، من أجل التشاور حول انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وترأس الوفد التركي متحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ونائب وزير الخارجية سادات أونال.

وعقد الوفد التركي لقاءين مع نظيريه السويدي والفنلندي كل على حدة، ومن ثم انعقد اجتماع ثلاثي.

ويرأس الوفد السويدي سكرتير الدولة في مكتب رئاسة الوزراء أوسكار ستينستروم، أما الوفد الفنلندي فيرأسه مستشار وزارة الخارجية جوكا سالوفارا.

وانطلقت سلسلة اللقاءات بشكل مغلق حوالي الساعة الواحدة وربع ظهرا (+3 تغ).

ومن المنتظر أن يدلي قالن في الساعة 19:30 بتوقيت تركيا بتصريحات بخصوص مباحثات اليوم.

والأربعاء الماضي، تقدمت السويد وفنلندا، رسميا بطلب العضوية لحلف شمال الأطلسي، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن تحفظ بلاده على انضمامهما.

وقال أردوغان إن الدولتين لا تبديان موقفا صريحا ضد التنظيمات الإرهابية، في إشارة "بي كا كا" وأذرعه، وإنه لا يمكن لأنقرة أن توافق على انضمامهما في هذه المرحلة.