تركيا: لن تقدم عملية انضمام السويد وفنلندا للناتو إذا لم يتم تبديد مخاوفنا

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن عملية انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي "الناتو" لن تتقدم إذا لم يتم تبديد مخاوف تركيا الأمنية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قالن عقب انتهاء لقاء الوفد التركي بنظيريه السويدي والفنلندي، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، الأربعاء.

وقال قالن: "اكدنا بوضوح إذا لم يتم تبديد مخاوف تركيا الأمنية بخطوات ملموسة في جدول زمني معين فلن تتقدم عملية الانضمام (عضوية السويد وفنلندا في الناتو)".

وبين أن أنقرة لمست موقفًا إيجابيًا تجاه رفع العقوبات الغربية عن توريد منتجات الصناعات الدفاعية إليها.