مجلس الأمن القومي التركي يجتمع غدا برئاسة أردوغان

ينعقد غدا الخميس، الاجتماع الثالث لمجلس الأمن القومي التركي، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، ملف انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى جانب عملية "المخلب-القفل" الجارية شمالي العراق.

ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع مناقشة العمليات العسكرية الجديدة خارج حدود تركيا، والتباحث حول الأعمال التي يتم تنفيذها لإنشاء منطقة آمنة على الحدود الجنوبية.

كما سيبحث الاجتماع فعاليات تسلّح اليونان وآخر المستجدات في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط ومسائل إقليمية ودولية أخرى.

ومن المتوقع أيضا أن تكون الحرب الروسية الأوكرانية حاضرة على جدول الاجتماع.