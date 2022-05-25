مسؤول بالخارجية التركية: الغرب مهتم بنموذج علاقاتنا مع القارة الإفريقية

قالت نور ساغمان مديرة قسم غرب ووسط إفريقيا بوزارة الخارجية إن الدول الغربية مهتمة بنموذج التعاون التركي الإفريقي القائم على مبدأ رابح- رابح، مشيراً إلى أن العديد من الدول الغربية ترغب في التشاور مع تركيا بشأن العلاقات مع الدول الإفريقية.



جاء ذلك في تصريحات أدلت بها ساغمان لوكالة الأناضول للأنباء بمناسبة يوم إفريقيا.



وأكدت أن العلاقات التركية-الإفريقية علاقات عريقة متعددة الأبعاد تعتمد على الربح المتبادل، وأن تركيا ترى أنه يجب استغلال موارد قارة إفريقيا لمصلحة الأفارقة.

وأشارت ساغمان إلى أن إفريقيا قارة كبيرة تتمتع بموارد هائلة وثروة بشرية كبيرة إذ تضم القارة 54 دولة و1,2 مليار نسمة بالإضافة إلى الموارد الطبيعية والمساحات الشاسعة الصالحة للزراعة.



وأوضحت أن العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والدول الإفريقية اكتسبت زخما منذ عام 2002 وأن عدد السفارات التركية في الدول الإفريقية ارتفع من 12 سفارة إلى 43 سفارة خلال 20 عاماً. كما تستضيف أنقرة 37 سفارة لدولة إفريقية.



وأضافت أن الهيئات والمؤسسات التركية تساهم في تطوير العلاقات التركية الإفريقية مثل وكالة تيكا ووقف المعارف والهلال الأحمر وشركة الخطوط الجوية التركية، مشيرة إلى أن هيئة المنح الدراسية التركية قدمت منحاً لأربعة عشر ألف طالب من إفريقيا.وذكرت ساغمان أن تركيا قدمت مساعدات تنموية لإفريقيا على مدار 14 عاماً بلغت 2,2 مليار دولار.



وحول العلاقات التجارية بين الطرفين قالت ساغمان إن حجم التجارة بين تركيا وإفريقيا بلغ 25,4 مليار دولار عام 2021 وإنهم يهدفون للوصول إلى 50 مليار دولار، مشيرة إلى أن 1700 شركة تركية تساهم في مشروعات في إفريقيا.