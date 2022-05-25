وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره الإسرائيلي لإجراء مباحثات ثنائية

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقدس الغربية.

وأفادت مصادر صحفية، بأن وزير الخارجية التركي وصل مقر الخارجية الإسرائيلية في القدس الغربية، وكان في استقباله لابيد، لإجراء مباحثات مشتركة.

ومن المقرر أن يعقب اللقاء الذي من المتوقع أن يستمر أكثر من ساعة، مؤتمرا صحفيا مشتركا لوزيري الخارجية التركي والإسرائيلي.

وكان تشاوش أوغلو، زار في وقت سابق من اليوم، متحف ذكرى المحرقة "ياد فاشيم" في القدس الغربية، ووضع إكليلاً من الزهور في صالة المتحف.

والثلاثاء، قال متحدث وزارة الخارجية الإسرائيلية ليؤر خياط،، إن زيارة وزير الخارجية التركي مهمة للغاية كجزء من عملية دفء العلاقة بين البلدين.

وتأتي الزيارة بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إلى العاصمة أنقرة في مارس/آذار الماضي التي التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وهذه هي الزيارة الأولى لوزير خارجية تركي إلى إسرائيل منذ نحو 15 عاما.

وأمس أجرى تشاوش أوغلو زيارة إلى فلسطين التقى خلالها نظيره رياض المالكي والرئيس محمود عباس، في مدينة رام الله بالضفة الغربية.