بيرقدار: قره باغ مثلت ذروة الأخوة التركية الأذربيجانية

قال رئيس مجلس إدارة "تكنوفيست" سلجوق بيرقدار، إن معركة قره باغ الأخيرة شكلت ذروة الأخوة التركية الأذربيجانية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الخميس، على هامش انطلاق فعاليات مهرجان "تكنوفيست" التركي لتكنولوجيا الطيران والفضاء في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأضاف أن الأخوة القائمة بين الشعبين التركي والأذربيجاني تعرض لاختبارات مرات عديدة عبر التاريخ، مبيناً أن الشعبين أثبتا في كل مرة قوة الروابط بينهما.

وأكد على أن التضامن الذي كان بين تركيا وأذربيجان خلال معارك "قره باغ" الأخيرة، شكلت ذروة الأخوة القائمة بين الشعبين.

وأشار بيرقدار إلى المثل "شعب واحد في دولتين" والذي يشير إلى قوة الروابط بين الشعبين التركي والأذربيجاني.

وفي سياق آخر، قال بيرقدار إلى أن الهدف من إقامة "تكنوفيست" هو رفع الحدود والقيود عن أحلام الشباب والأطفال فيما يتعلق بالتكنولوجيا الفائقة.

ويقام "تكنوفيست" بتنظيم من فريق التكنولوجيا التركي "وقف تي 3"، ووزارة التطور الرقمي والمواصلات الأذربيجانية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، وبدعم من شركات ومؤسسات هامة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 29 مايو/ أيار الجاري.