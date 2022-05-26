ضبط أسلحة ومواد متفجرة لإرهابيي بي كا كا شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية ضبط وتدمير أسلحة وذخائر وملاجئ لتنظيم بي كا كا (تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران)، شمالي العراق.

ونشرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر"، الخميس، مقطع فيديو يظهر أسلحة ومواد متفجرة وذخائر وأجهزة اتصالات في مغاور الإرهابيين غنمها الجيش التركي ضمن عملية "المخلب القفل" شمالي العراق.

وأشار البيان إلى تدمير المواد والأسلحة المضبوطة، مؤكدا استمرار العمليات لتدمير أوكار الإرهابيين.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "ب كا كا" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.