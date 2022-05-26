مسؤول تركي: الشركات الصغيرة والمتوسطة جذبت اهتمام العالم

قال رئيس دائرة دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة التركية حسن قورت، أن تلك الشركات شهدت زخما خلال السنوات العشرين الأخيرة وجذبت اهتمام العالم.

جاء ذلك في تصريحات، على هامش قمة قازان 2022" في جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الفيدرالي الروسي، وتشارك فيها الأناضول بوصفها شريكا إعلاميا عالميا.

وأشار قورت إلى أنهم وقعوا خطة عمل جديدة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة سابقًا مع صندوق تنمية ريادة الأعمال في تتارستان.

وأضاف: "في إطار خطة العمل هذه، سنقوم بتنفيذ برامج تغيير متبادلة والعديد من الدراسات المختلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة مع تتارستان، وستعمل المؤسستان معًا بشكل مكثف لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة هناك".

وتطرق إلى دعم دائرتهم للتوثيق الحلال، مضيفًا: "كنا نقدم مبلغ ألفين و500 ليرة تركية (نحو 150 دولارا) للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الحصول على وثائق حلال من هيئة اعتماد منتجات الحلال، ورفعنا الرقم إلى 10 آلاف ليرة حاليا (نحو 600 دولار)".

وشدد قورت على أن صناعة الحلال باتت علامة تجارية (تريند) صاعدة في العالم وخاصة في البلدان الإسلامية.

ولفت إلى أهمية تقاسم الخبرات بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي فيما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبيّن أن تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في بلدان منظمة التعاون الإسلامي يعد من المسائل الأهم في أجندة المنظمة بالنسبة لتركيا، مؤكدًا أن تلك الشركات تسهم بشكل كبير في الاستقرار الاجتماعي لبلدانها وتوفير فرص عمل وتطوير الاقتصاد.

وأردف: "الشركات الصغيرة والمتوسطة في تركيا اكتسبت زخمًا كبيرا خلال السنوات العشرين الأخيرة، والصادرات التركية تتضاعف وتزيد باستمرار، ولتلك الشركات نصيب كبير من ذلك".

واحتضنت تتارستان "قمة قازان 2022" الاقتصادية الدولية بين روسيا والبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة واسعة من 64 دولة، في الفترة بين 19-21 مايو/ أيار الحالي.