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أردوغان: لن يزول العار عمن أرسلوا مندريس ورفاقه إلى حبل المشنقة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 27.05.2022 15:47
آخر تحديث في 27.05.2022 16:47
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان DHA الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (DHA)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن وصمة العار لن تزول عن جباه من أرسلوا رئيس الوزراء الراحل عدنان مندريس ورفاقه إلى حبل المشنقة حتى لو مر 600 عام.

جاء ذلك في كلمة خلال فعالية في الذكرى الـ62 لوقوع الانقلاب الأول في الجمهورية التركية بتاريخ 27 مايو/ أيار 1960، في مركز عدنان مندريس للمؤتمرات بجزيرة الديمقراطية والحريات في إسطنبول.

وأضاف أردوغان: "لن تزول وصمة العار عن جباه من أرسلوا مندريس ورفاقه إلى حبل المشنقة، حتى لو مر 600 عام وليس 62 عاما".

وأكد أن الشعب التركي مثلما حفر ذكرى مندريس وأصدقائه في قلبه، لن يسامح أبدا الذين قاموا بهذا الظلم في جزيرة "ياسي" التي بات اسمها لاحقا جزيرة الديمقراطية والحريات.

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