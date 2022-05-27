أردوغان ونيهامر يبحثان هاتفيا الحرب الروسية الأوكرانية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع المستشار النمساوي كارل نيهامر، العلاقات الثنائية والتطورات المتعلقة بالحرب الروسية - الأوكرانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الجانبين الجمعة، بحسب بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأوضح أردوغان خلال الاتصال أنه يواصل تشجيع الأطراف على تفعيل قنوات الحوار من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا بالوسائل السلمية في أسرع وقت ممكن.

وتواصل روسيا، منذ 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية داخل جارتها أوكرانيا، ما خلف أزمة إنسانية وأضر بشدة بقطاعي الغذاء والطاقة على مستوى العالم.

وتقول موسكو إن خطط أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يمثل تهديدا للأمن القومي الروسي، وتدعوها إلى الحياد، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.