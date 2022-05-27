بيرقدار: في وشوشة بأذربيجان تتجلى قيمة الوطن وأهمية التكنولوجيا

أكد رئيس مجلس إدارة "تكنوفيست" سلجوق بيرقدار، أنه يزور مدينة شوشة الأذربيجانية ليدرك المعنى الحقيقي لقيمة الوطن، وأهمية التكنولوجيا في تحرير الأرض.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الجمعة، من مدينة شوشة التي يزورها على هامش فعاليات مهرجان "تكنوفيست" التركي لتكنولوجيا الطيران والفضاء في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وقال بيرقدار: "جئنا إلى شوشة كي نجد جوابا عن سؤال: لماذا نطور التكنولوجيا؟"، في إشارة للدور الحاسم الذي أدته مسيرات بيرقدار في تحرير إقليم "قره باغ" من الاحتلال الأرميني.

وأوضح أن تطوير التكنولوجيا وحده من دون هدف ليس له أي معنى، قائلا: "ما يعطي للتكنولوجيا معنى، هو سبب تطويرها والهدف منها".

ولفت إلى أن الطائرات المسيرة ذات التكنولوجيا المتطورة كانت عونا للجيوش في تحرير "قره باغ" من الاحتلال الأرميني.

وعلى هامش مهرجان "تكنوفيست" زار مدينة شوشة أيضا نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، ونائب وزير المواصلات والبنية التحتية عمر فاتح صايان.

وأعلنت أذربيجان، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تحرير مدينة "شوشة" الاستراتيجية في إقليم "قره باغ" من الاحتلال الأرميني.

يذكر أن المنظمة الدولية للثقافة التركية، أعلنت في 31 مارس/ آذار الفائت، مدينة شوشة الأذربيجانية بإقليم "قره باغ" المحررة من الاحتلال الأرميني، عاصمة الثقافة للعالم التركي لعام 2023.