تركيا وأذربيجان تعتزمان التعاون بمجال الفضاء

تعتزم تركيا وأذربيجان التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الأقمار الصناعية، على هامش مهرجان تكنوفيست المقام حاليا في باكو.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك، إن بلاده وأذربيجان تعتزمان التوقيع على اتفاقيات تعاون في عدة مجالات.

وأضاف في هذا الصدد أن وكالتي الفضاء التركية والأذربيجانية ستوقعان اتفاقية تعاون "ستتيح لهما التحرك سوية".

وأردف أن البلدين سيوقعان أيضا اتفاقيتي تعاون بخصوص تطوير إمكانيات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي مجال التكنولوجيا والصناعة.

تجدر الإشارة أن مهرجان "تكنوفيست أذربيجان" ينظمه فريق التكنولوجيا التركي "وقف تي 3"، ووزارتا التنمية الرقمية والنقل الأذرية، والصناعة والتكنولوجيا التركية، بدعم من شركات ومؤسسات هامة، وبمشاركة وكالة الأناضول "شريكا إعلاميا عالميا".

ومن المزمع أن يشهد المهرجان، الذي انطلق الخميس ويستمر حتى 29 مايو/ أيار الجاري، إقامة عروض مختلفة ومسابقات متنوعة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2021، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستحول مهرجان "تكنوفيست" إلى ماركة عالمية من خلال تنظيمه في الدول الصديقة والحليفة، بدءا من أذربيجان.

ويعتبر "تكنوفيست" أكبر مهرجان في العالم في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، ووسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات والطائرات المسيرة والتكنولوجيا الخضراء.