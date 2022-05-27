ضبط 210 قطع عملة أثرية في إزمير التركية

ضبطت السلطات التركية، 210 قطع عملة أثرية في ولاية إزمير، غربي البلاد.

وقالت ولاية إزمير، في بيان الجمعة، إن قوات الدرك ضبطت العملات الأثرية بحوزة 3 أشخاص مشتبه بهم، في 3 مناطق متفرقة بالولاية.

وأوضحت أن الفرق أوقفت سيارة مشتبه به بمنطقة مينيمن، ونتيجة عملية التفتيش ضبطت 182 عملة أثرية، مصنوعة من البرونز والنحاس، تعود للعهدين الروماني والبيزنطي.

وأضافت أن الفرق عثرت ايضا على 15 قطعة عملة أثرية لدى تفتيش مشتبه به بمنطقة بوجا، يُعتقد أنها ترجع إلى العهد الهلنستي.

كما صادرت الفرق 13 عملة أثرية تعود للعصر الهلنستي أيضا، خلال تفتيش مشتبه به في منطقة كارشي ياكا.

وسلمت الفرق القطع الأثرية مديرية المتاحف في إزمير، في حين تستمر الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم الـ3.