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أردوغان يشارك في مهرجان تكنوفاست لتكنولوجيا الطيران والفضاء في باكو

وكالة الأناضول للأنباء
باكو
نشر في 28.05.2022 15:48
أردوغان في مهرجان تكنوفاست لتكنولوجيا الطيران والفضاء في باكو الأناضول أردوغان في مهرجان تكنوفاست لتكنولوجيا الطيران والفضاء في باكو (الأناضول)

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا تدعم بقوة مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا واستمراره.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء المقام في العاصمة الأذربيجانية باكو، وينظم للمرة الأولى خارج تركيا.

وحول العلاقات بين تركيا وأذربيجان قال أردوغان: "ارتقينا بعلاقاتنا الثنائية إلى مستوى بات نموذجا يحتذى للعالم بأسره وليس المنطقة فحسب".

وأضاف: "لا أطماع لدينا في أراضي وسيادة أحد لكننا لا نفرط بذرة من ترابنا".

وأردف: "تركيا تدعم بقوة مساعي السلام الدائم بين أذربيجان وأرمينيا من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة".

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