أردوغان يشارك في مهرجان تكنوفاست لتكنولوجيا الطيران والفضاء في باكو

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا تدعم بقوة مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا واستمراره.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء المقام في العاصمة الأذربيجانية باكو، وينظم للمرة الأولى خارج تركيا.

وحول العلاقات بين تركيا وأذربيجان قال أردوغان: "ارتقينا بعلاقاتنا الثنائية إلى مستوى بات نموذجا يحتذى للعالم بأسره وليس المنطقة فحسب".

وأضاف: "لا أطماع لدينا في أراضي وسيادة أحد لكننا لا نفرط بذرة من ترابنا".

وأردف: "تركيا تدعم بقوة مساعي السلام الدائم بين أذربيجان وأرمينيا من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة".