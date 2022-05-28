الرئيس الأذربيجاني يستقبل وزير الدفاع التركي والوفد المرافق له

استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وزير الدفاع التركي خلوصي أقار والوفد المرافق، في القصر الرئاسي، في باكو بحضور رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.

كما حضر اللقاء السفير التركي لدى باكو جاهد باغجي، ووزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف.

وأعرب أقار عن تهانيه بمناسبة يوم استقلال أذربيجان، وأطلع الرئيس علييف على سير التعاون بين البلدين في مجال التدريب العسكري، والأنشطة والتطورات المتعلقة بالصناعات الدفاعية.

بدوره لفت علييف إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيزور أذربيجان اليوم.

وأعرب عن سعادته البالغة بلقاء مسؤولين أتراك يتقدمهم الرئيس أردوغان، في يوم الاستقلال، الذي يوافق 28 مايو/ أيار.