تركيا تطلق عملية "أرن- الحصار 13" ضد بي كا كا شرقي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية، السبت، إطلاق عملية أمنية جديدة ضد تنظيم "ب كا كا" الإرهابي، في ولاية موش، شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إنها أطلقت العملية الجديدة في إطار جهودها الرامية لاجتثاث جذور التنظيم الإرهابي.

وأضافت أن العملية تحمل اسم "أرن- الحصار 13"، ويشارك فيها 565 عنصرا أمنيا.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كي كي" الإرهابي، في يناير/ كانون الثاني 2021.

يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.

و"بي كي كي" تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.