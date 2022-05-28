تركيا تنظم الدورة الأولى من معرض "تكنو فاست" للطيران والفضاء في أذربيجان

حلقت الأعلام الوطنية لتركيا وأذربيجان، إضافةً لطائرات هليكوبتر هجومية وطائرات نفاثة مقاتلة، في سماء باكو عاصمة أذربيجان الخميس، بينما توافدت حشود من الزوار على تكنوفاست أذربيجان، وهي الدورة الأولى لمهرجان الطيران والفضاء والتكنولوجيا التركي الرائد التي تقام خارج البلاد.

وتوافد عشاق الطيران والتكنولوجيا إلى منصات المهرجان في العاصمة الأذربيجانية لمشاهدة أحدث التقنيات المحلية وتقنيات الطيران المدني والعسكري وحضور مجموعة من الأنشطة مثل العروض الجوية بالطائرات الحربية والطائرات بدون طيار والمروحيات، ومؤتمرات القمة والمسابقات والمعارض.

وانطلق المعرض التقني الذي أقيم لأول مرة عام 2018، يوم الخميس وسيستمر حتى يوم الأحد، حيث يمثل توسيع الحدث ليشمل أذربيجان المجاورة أحدث عرض للروابط الوثيقة بين البلدين وتصميمهما على تعزيز الشراكات وتطوير التقنيات المتقدمة.

وشهد العام الماضي مشاركة أذربيجان في المهرجان لأول مرة بـ11 شركة محلية وشركة ناشئة.

وخلال افتتاح الفعالية قال سلجوق بيرقدار الرئيس المنظم للمهرجان ورئيس مؤسسة فريق التكنولوجيا التركية، إن حماس تكنو فاست يمكن الشعور به في كل مكان في أذربيجان، مضيفاً أنه يتوقع حضور جميع "الإخوة والأخوات" الأذربيجانيين في هذا الحدث.

كما صرح بيرقدار وهو كبير مسؤولي التكنولوجيا للطائرات بدون طيار التركية، للصحفيين بأنهم قرروا تنظيم تكنو فاست في أذربيجان لتعزيز التعاون بين أنقرة وباكو وتطوير التقنيات الحيوية، بعد عقده في العديد من المدن التركية في السنوات الزوجية وفي مدينة إسطنبول في السنوات الفردية.

وسيشهد الحدث 10 مسابقات تقنية في مجالات مختلفة مثل الصواريخ والزراعة والطائرات بدون طيار، في حين تستعد الشركات ورجال الأعمال لعرض منتجاتهم وحلولهم التقنية.

وعلى الجانب الترفيهي، يتضمن المهرجان عروض طيران أكروبات من سلاح الجو الأذربيجاني ونجوم القوات الجوية التركية وسولو تورك، إلى جانب نفق رياح عمودي ومناطق جذب مائية وأجهزة محاكاة طيران وروبوتات.

"أبطال التكنولوجيا"

وأكد بيرقدار أن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف سيحصلون على تكريم "أبطال التكنولوجيا" يوم السبت.

وأشار إلى أن عزيز سنجار "فخر أمتنا العالم الحائز على جائزة نوبل، حضر تكنو فاست في تركيا، وقدم لطلابنا نصائح وتوصيات هامة بالإضافة إلى الجوائز". وبشّر الحضور بأنه "سيأتي إلى أذربيجان وسيقدم جوائز لطلابنا".

كما شدد بيرقدار على أن تكنو فاست عدّل شعاره هذا العام بعد أن تم تنظيمه في تركيا تحت شعار" لندع أطفالنا يأتون ويلمسون الطائرات، فربما يعملون في برنامج بلادنا الفضائي في المستقبل"، ليصبح الشعار في أذربيجان "دع الأطفال يأتون ويلمسون الطائرات، فربما تأخذهم بلادنا إلى الفضاء".

وأكد على ضرورة أن تولي تركيا أهمية لتطوير التكنولوجيا كي تكون بلداً مستقلاً ومزدهراً في هذه المجالات. وشدد على أن تكنو فاست يهدف "لغرس الثقة بالنفس" لدى الشباب في مجال تطوير التكنولوجيا العالية.

يذكر أنه كجزء من الحدث تقدم ما يقرب من 5000 متنافس من إجمالي 1000 فريق للمشاركة في المسابقات التي تم تنظيمها، في حين وصل أكثر من 250 فريق من بين 1000 آخرين تقدموا إلى النهائيات.

وحضرت 32 دولة، بما في ذلك ألمانيا والولايات المتحدة وأيرلندا وباكستان ومصر والأرجنتين وتركيا وأذربيجان ودول أوروبية أخرى، قمة مبادرة "Take Off Baku" التي عقدت كجزء من تكنو فاست أذربيجان.