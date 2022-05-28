عبد الله بن زايد يجدد حرص الإمارات على تعزيز آفاق التعاون مع تركيا

أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حرصهم على تعزيز آفاق التعاون مع تركيا وترسيخ الاستقرار بالمنطقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية، السبت، بعد زيارته لإسطنبول.

وناقش الرئيس أردوغان وبن زايد "الأوضاع في المنطقة وأهمية تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ دعائم السلام والأمن والاستقرار بها"، وفق الوكالة.

كما تبادل الجانبان "وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها تطورات الأزمة في أوكرانيا".

كما بحث الجانبان "العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة التي تخدم مصالحهما المتبادلة وتعود بالخير على شعبيهما"، وفق المصدر ذاته.

من جانبه، أبلغ الرئيس أردوغان ابن زايد،= نقل تحياته إلى رئيس الإمارات، محمد بن زايد، وتمنياته لبلاده دوام التقدم والرخاء.

وجدد الرئيس أردوغان خلال اللقاء تعازيه إلى الإمارات قيادة وحكومة وشعبا في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي، في اللقاء حرص بلاده على "العمل مع تركيا من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والمضي قدما في مسارات التنمية من أجل تلبية تطلعات الشعوب في التقدم والازدهار".

ونقل بن زايد خلال اللقاء تحيات رئيس الإمارات وتمنياته للجمهورية التركية النماء والازدهار.