الخارجية التركية تطالب إسرائيل بعدم السماح للاستفزازات بالقدس

جددت الخارجية التركية مطالبتها إسرائيل باتخاذ تدابير تحافظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في مدينة القدس وعدم السماح لأي أعمال الاستفزازية.

واعتبر بيان للوزارة، الأحد، اقتحام عضو الكنيست (البرلمان) المتطرف إيتمار بن غفير ومجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، انتهاكا صارخا للوضع القائم للمسجد الأقصى.

ونظّم آلاف من المستوطنين مسيرة "الأعلام"، مساء الأحد، بالقدس، احتفالا بذكرى احتلال الشق الشرقي من المدينة، وفق التقويم العبري.

وسبق المسيرة، اقتحام مئات المستوطنين، للمسجد الأقصى، حيث أدوا صلوات دينية، وتمددوا خلالها على الأرض، فيما يعرف بـ "السجود الملحمي عند اليهود"، ورفع آخرون الأعلام الإسرائيلية.

وأصاب الجيش الإسرائيلي، الأحد، عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة رفضا لمسيرة "الأعلام".