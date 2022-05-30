أردوغان يبحث مع نظيره الأوكراني تطورات الحرب

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الإثنين، بين الرئيس التركي ونظيره الأوكراني، بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح أردوغان لنظيره الأوكراني أنه بذل قصارى جهوده لمواصلة المفاوضات بين كييف وموسكو، مؤكدا استعداده الدائم لتقديم الدعم المطلوب بما في ذلك الوساطة.

وأكد أردوغان إيلاءه أهمية خاصة لمشروع الممر الآمن الرامي لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية عبر البحر.

والسبت، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد بلاده للبحث عن طرق لتصدير الحبوب الأوكرانية بما في ذلك نقلها من موانئ البحر الأسود.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه ينظر بإيجابية إلى المشاركة واستضافة مركز المراقبة المزمع إنشاؤه بمشاركة روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في إسطنبول.