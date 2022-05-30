اجتماع الحوار السياسي التركي الأوروبي ينعقد في أنقرة غداً الثلاثاء

تستضيف العاصمة التركية أنقرة، غدا الثلاثاء، اجتماع الحوار السياسي بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

ويمثل تركيا في الاجتماع نائبا وزير الخارجية، فاروق قايماقجي وسادات أونال، وعن جانب الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا نائب الأمين العام والمدير السياسي لدائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد، وماسيج بوبوسكي المدير العام بالإنابة للجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية، وفق بيان لوزارة الخارجية التركية الإثنين.

وذكر البيان أن الاجتماع سيناقش العلاقات التركية الأوروبية والقضايا الإقليمية والدولية بما يتماشى مع منظور مسار عضوية تركيا بالاتحاد.