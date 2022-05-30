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الدفاع التركية تعلن تحييد 5 إرهابيين شمالي سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 30.05.2022 22:27
آخر تحديث في 30.05.2022 22:33
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع التركية الإثنين، تحييد 5 إرهابيين شمالي سوريا، ينتمون لتنظيم واي بي جي YPG (ذارع بي كا كا الإرهابي في سوريا).

وأفادت الوزارة في بيان، أن الجيش التركي رصد الإرهابيين الـ 5 في منطقتي عمليتي "درع الفرات" و "نبع السلام" وقام بتحييدهم.

وأضافت: "أينما كان الإرهاب فهو هدفنا... عملياتنا مستمرة بلا هوادة".

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و "بي كا كا/ واي بي جي"، وطهرت آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين للعودة إلى أراضيهم والعيش فيها بأمان.

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