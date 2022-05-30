تركيا ترفع إلزامية الأقنعة الواقية عن وسائل النقل العام وتبقيها داخل المستشفيات

أوفت وزارة الصحة التركية بوعدها بإزالة إلزامية ارتداء الأقنعة الواقية من وسائل النقل العام مع انحسار الوباء بشكل كبير. فاعتباراً من يوم الاثنين، لم تعد هناك حاجة للأقنعة أثناء ركوب كافة وسائل النقل الجماعي من الحافلات إلى الطائرات. وبالتالي، أصبحت المستشفيات الآن هي الأماكن الوحيدة التي لا يزال ارتداء الكمامة الواقية فيها أمراً مطلوباً.

ومنذ دخول الوباء إلى تركيا عام 2020 أصبح ارتداء الأقنعة إلزامياً في البلاد التي تغلبت في صراعها ضد العدوى المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 97.000 شخص بعد فترات الصعود والهبوط.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أعلن في وقت سابق، أنه سيتم رفع إلزامية القناع إذا انخفض عدد الحالات اليومية عن 1000 حالة لمدة 3 أيام متتالية. وبالفعل أعلن قوجة قرار إزالة إلزامية الأقنعة على تويتر بعد أن انخفضت الأعداد يوم الأحد على مدى 3 أيام. وقال الوزير "لم تعد الأقنعة إلزامية إلا في المستشفيات. ولكن بعد هذه التجربة، يمكننا الاحتفاظ بأقنعتنا في الأماكن المغلقة المزدحمة وخاصة في وسائل النقل العام". وكانت البلاد قد رفعت إلزامية الأقنعة في الأماكن الداخلية منذ فترة طويلة في أبريل/نيسان.

وفي إسطنبول المدينة الأكثر ازدحاماً في البلاد والتي سجلت غالبية حالات الإصابة بالفيروس المستجد في عموم تركيا، لم يكن الجميع على علم بإزالة إلزامية الأقنعة في النقل الجماعي اليوم. فكان البعض لا يزال يرتديها بينما تمتع البعض الآخر بنزعها والتنفس بحرية أكبر. في حين ارتدى البعض أقنعة واقية عمداً، خوفاً من أن العدوى قد لا تزال موجودة.

وقال لطيف ماوزر أحد ركاب الحافلة في إسطنبول للإعلام المحلي اليوم الاثنين، أثناء تنقله في حافلة بدون قناع لأول مرة منذ سنوات، إنه يؤيد رفع الإلزامية "لم يكن أحد يراقبني لكنني كنت أرتديه مؤخراً احتراماً للآخرين وخوفاً من إصابتهم هم وليس أنا بالعدوى. اعتاد الناس على المجادلة ولطالما تقاتلوا فيما بينهم من أجل هذا الأمر. لكن الآن لن نرى على الأقل مثل هذه الخلافات".

أما منير بلكوش وهو راكب آخر، فقد أبدى قلقه من القرار. وقال وهو مقنع "هذا المرض لم ينته بعد. أرى الجميع يتجولون والشوارع مزدحمة أكثر. الجميع يعتقد أن الأمر انتهى. يجب أن يظل الناس حذرين. وأنا شخصياً سأفعل ذلك." مضيفاً أن "الناس لا يرتدون الأقنعة لكنهم يسعلون باستمرار وسط الزحام الأمر الذي يشكل خطراً على الآخرين".