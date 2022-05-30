تركيا تمضي قدماً في إكمال صاروخ الدفاع الجوي "سيبر" المنافس لمنظومة إس-400

صرح إسماعيل دمير رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية أن تطوير نظام صواريخ الدفاع الجوي"سيبر" Siper طويل المدى التركي على ارتفاعات عالية مستمر بنجاح، وسيتم إجراء اختبار جديد قريباً.

وفي حديثه إلى الإعلام المحلي على هامش معرض تكنوفست أذربيجان، النسخة الأجنبية الأولى من مهرجان الطيران والفضاء والتكنولوجيا التركي الرائد، قال دمير، الأحد: "تطرح تركيا مشاريع طموحة وتحققها، وتشعل في الوقت نفسه روح الوحدة والتآزر والنجاح في البلاد". مشيراً إلى روح الإثارة والسعادة والوحدة والتضامن المستمرة بين الشباب التركي، وأنهم "يعملون بكل قوتهم في مشاريع الصناعات الدفاعية من أجل سعادة ورفاهية وأمن بلادنا. وهم سعداء وفخورون بالقيام بهذا العمل".

وأكد دمير استمرار الاختبارات في مشروع "سيبر" الواحد تلو الآخر، وأن كل اختبار يعني إضافة قدرة جديدة إلى النظام أو تطوير القدرات السابقة أو المضي قدماً خطوة إلى الأمام.

وأوضح قائلاً: "لقد كانت جميع اختباراتنا ناجحة للغاية. وهذه الاختبارات جعلتنا نرى بسرور كبير أن مشروع سيبر الخاص بنا يسير على الطريق الصحيح بالفعل، وأنه يسير على ما يرام".

وأعرب دمير عن سعادته وأمله بأن تُنهي هذه المشاريع مناقشات مثل "هل سيعطوا تركيا صواريخ باتريوت؟" أو "هل اشترت تركيا صواريخ سامب/تي؟" أو"هل تم تطبيق حظر أسلحة على تركيا؟"

يذكر أن مشروع "سيبر" يقوده عمالقة الدفاع في تركيا "أسيلسان" و"روكيتسان" ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا "توبيتاك" التابع لمعهد أبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية.

وتم تطوير المشروع بهدف حماية المنشآت الإستراتيجية من هجمات العدو في نطاق الدفاع الجوي الإقليمي، حيث سيتيح "سيبر" إمكانية الدفاع الجوي على المدى البعيد وحماية الأبنية المستهدفة.

وإلى جانب "سيبر" الذي من المتوقع أن ينافس إس-400 الروسي، توجد أنظمة الدفاع الجوي "كوركوت" و"صنغور" و"حصار" أيضاً، وتضمن هذه الدفاعات الجوية أنظمة متعددة المستويات والقدرات لتوفير حماية شاملة للبلاد، كما ذكر المسؤولون عدة مرات.

التعاون التركي الأذربيجاني

وتعليقاً على منتجات صناعة الدفاع التركية التي تستخدمها أذربيجان، قال دمير إن نهج "الأخوة" و "الأمة الواحدة" ليس مجرد كلام، وأن العلاقة الحميمة العاطفية والموقف الأخوي بين تركيا وأذربيجان يجب أن تترجم إلى إجراءات على أرض الواقع مشيراً إلى أن العمل معاً في مثل هذه المشاريع واستخدام المنتجات معاً يعزز روح الأخوة.

وقال إن "معرض تكنوفست سيمتد إلى دول شقيقة أخرى، وسيقود إلى تعاون الشباب في البلاد، وكذلك جميع المهتمين في التكنولوجيا وخلق منتجات مشتركة".

وختم دمير بالقول إن باب تركيا مفتوح لتلك الدول الحريصة على التعاون.